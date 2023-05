Ubriaco si schianta contro quattro auto in sosta

Ubriaco finisce contro le auto in sosta: è successo a Rho.

Contro le auto in sosta

Ha perso il controllo della sua auto, finendo contro tre vetture in sosta. E' quanto successo la sera di ieri, sabato 20 maggio 2023, a Rho. Il giovane era alla guida della sua macchina, lungo via Pace, quando ha sbandato finendo per impattare contro altre macchine in sosta, che sono rimaste danneggiate.

I provvedimenti

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato: il giovane si trovava in stato di alterazione; sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo. E per lui è scattato il ritiro della patente.