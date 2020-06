Ubriaco sbaglia casa e va in panico, scappa e si ferisce

Ubriaco sbaglia casa e, quando si trova faccia a faccia con il legittimo proprietario, si spaventa, scappa e si ferisce.

Ubriaco sbaglia casa… e scoppia il caos

E’ successo a Rho, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno 2020. Erano passate da poco le 17 quando un uomo residente in un condominio di via Capuana è rincasato dopo aver alzato troppo il gomito. Raggiunta quella che credeva essere la porta del suo appartamento, ha tentato di aprire la serratura senza successo. Mentre armeggiava con le chiavi, domandandosi perché mai non riuscisse a entrare in casa, il proprietario ha spalancato la porta e i due si sono trovati faccia a faccia. Comprensibile lo sgomento di entrambi, ma l’uomo sul pianerottolo è stato letteralmente preso dal panico: si è messo a correre giù per le scale e, arrivato a pian terreno, è inciampato schiantandosi contro la porta a vetri tramite la quale si accede all’androne del palazzo.

Ferito alla testa, è finito in ospedale in codice giallo

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, un’ambulanza di Rhosoccorso e una della Misericordia di Arese. Il ferito, che si è procurato diverse escoriazioni al capo, dalle quali perdeva sangue, è stato medicato sul posto e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Poi in commissariato.

