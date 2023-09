Ubriaco e senza patente suona il clacson alla Polizia Locale, multato e denunciato

Denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rifiuto di sottoporsi a drug test e per tentativo di sostituzione di persona. Sabato sera di controlli per gli agenti del Comando Unico di Polizia Locale di Pogliano-Nerviano sulla statale 33 del Sempione

Suona il clacson e supera l'auto dei vigili risulta positivo all'alcoltest

La prima persona a essere fermata è stata segnalata alla prefettura quale consumatore di droga. Gli agenti intorno all’una di notte hanno fermato un giovane che a bordo della propria auto, dopo aver suonato il clacson all’auto di servizio della polizia che lo precedeva, l’ha sorpassata. Insospettiti dalla manovra, gli hanno intimato l’alt e lo hanno fermato. Sottoposto ai controlli è risultato positivo all’alcoltest, mentre si è rifiutato di sottoporsi anche al narcotest.

Senza documenti ha dato le generalità del fratello, a lui era stata revocata la patente

Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, il giovane ha spiegato di aver dimenticato a casa il portafoglio e ha dato le generalità che, pochi minuti dopo, ha ammesso essere quelle del fratello. Accertata la reale identità dalla banca dati, è risultato che il giovane era recidivo nella guida in stato di ebbrezza e soprattutto era al volante con patente sospesa. Oltre alla denuncia, è stato sanzionato con una multa da duemila euro e gli è stata revocata la patente. Nella stessa serata gli agenti hanno fatto posti di blocco stradale a Pogliano e Nerviano e controllato due esercizi pubblici. Qui non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

Controlli per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, un automobilista multato per 5mila euro

La scorsa settimana, gli agenti sotto la guida del comandante Stefano Palmeri, hanno fatto controlli per migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana, in particolare nel centro storico, nei parchi urbani, sulle provinciali e sulla statale del Sempione. In soli due giorni (martedì e giovedì) stati controllati 80 veicoli e identificate 96 persone. Un veicolo controllato è risultato intestato a persona fittizia. Il conducente è stato trovato alla guida senza patente, è stato sanzionato con una multa da 5mila euro.