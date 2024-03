Ubriaco e senza patente finisce contro un muro e un'auto

Ubriaco finisce contro un muro e un'auto parcheggiata: notte di paura a Canegrate.

Ubriaco in auto, notte di paura

A segnalare il tutto ai Carabinieri della Compagnia di Legnano è stata una donna, svegliata da un boato sentito fuori dalla sua abitazione. Era l'1.20 di questa notte, martedì 12 marzo 2024, quando infatti un'auto si era schiantata prima contro un muro e poi contro un'auto in sosta lungo la via Roma a Canegrate. Pochi istanti dopo la chiamata della donna, sul posto è arrivata una pattuglia dei militari.

Le scoperte

A guidare l'auto era un 27enne, egiziano residente a Canegrate, uscito indenne dai due schianti: dagli accertamenti condotti dai militari, è risultato che era alla guida di una Renault Capture dopo aver bevuto e senza mai aver conseguito la patente: per lui quindi (che si era opposto all'alcoltest) denuncia per guida in stato di ebbrezza e senza patente.