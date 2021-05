Ubriaco e senza patente aggredisce i Carabinieri: arrestato

Ubriaco e senza patente a Parabiago: arrestato dai Carabinieri.

Ubriaco e senza patente aggredisce i militari

Si era messo alla guida dopo aver bevuto troppo, la patente non l’aveva mai conseguita. E nei giorni scorsi ha seminato il caos a Parabiago ed è stato arrestato. Si è trattato di un 40enne. Era al volante di un’auto quando non si è fermato al posto di controllo istituito in paese dai Carabinieri. Ha proseguito finendo per schiantarsi contro uno spartitraffico. Da qui ha proseguito la sua fuga a piedi.

L’inseguimento e l’arresto

I Carabinieri gli sono stati dietro, senza mai perderlo d’occhio. Una volta raggiunto, il 40enne ha iniziato a insultarli, opponendo resistenza e opponendosi all’alcoltest. Da qui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il fuggitivo ha poi accusato un malore, sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118 che l’ha portato in ospedale.