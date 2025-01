Ubriaco e drogato tenta di aggredire i Carabinieri

Ubriaco e drogato cerca di aggredire i Carabinieri a Legnano.

Ubriaco e drogato tenta di aggredire i militari

La vicenda è quella di un 25enne marocchino, disoccupato, residente a Legnano. I Carabinieri erano interventi in via Magenta per una lite tra il giovane e un moldavo. Il 25enne appariva in stato di alterazione, dovuto al fatto che aveva bevuto troppo e assunto stupefacenti e si è rifiutato di fornire le sue generalità, tentando anche di colpire al volto uno dei militari. Sul posto sono arrivati altri Carabinieri ma il ragazzo ha continuato ad essere aggressivo e provocatorio, cercando più volte di scappare.

Bloccato e denunciato

Bloccato, è stato messo in sicurezza e denunciato in stato di libertà per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.