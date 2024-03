Ubriaco e col coltello, 20enne denunciato a Legnano.

Ubriaco e col coltello

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato un po' agitato e confuso. Aveva bevuto troppo e con sè aveva un coltello. E' quanto successo nella notte di oggi, venerdì 29 marzo 2023, in via Verdi, a Legnano. Il giovane è stato denunciato per il possesso dell'arma da taglio.

Era anche ferito

I militari hanno appurato che non vi era stata nessuna lite nè rissa. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza della Croce rossa in quanto il 20enne aveva una piccola ferita alla mano, procuratasi da solo.