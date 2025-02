Ubriaco e aggressivo con la moglie, si scaglia contro i poliziotti: arestato

Trentacinquenne ubriaco e violento arrestato a Legnano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In manette 35enne ubriaco che si è scagliato contro gli agenti di Polizia

Ieri, lunedì 10 febbraio, personale della Squadra volante del Commissariato di via Gilardelli è intervenuto nella periferia cittadina a seguito della richiesta di intervento di una donna sudamericana che temeva per la propria incolumità, in quanto il marito era rincasato completamente ubriaco e aveva un fare aggressivo. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato l’atteggiamento ostile e rissoso dell’uomo, un 35enne anch'egli sudamericano, che nel corso dell’intervento si è poi scagliato con violenza verso gli operatori colpendoli.

Ferito e medicato in ospedale il capo equipaggio della Squadra volante

A fatica e adottando le tecniche operative dei protocolli ministeriali, i poliziotti sono infine riusciti a fermare l’aggressore. A seguito dell'aggressione subita, il capo equipaggio della Squadra volante ha riportato lesioni e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale cittadino.

L'uomo è stato processato per direttissima e sottoposto all'obbligo di firma

Il 35enne è quindi stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Processato per direttissima nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio, al Tribunale di Busto Arsizio, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.