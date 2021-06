Ubriaco dormiva in mezzo alla strada

Ubriaco trovato in mezzo alla strada mentre dormiva: è successo a Legnano.

Ubriaco si addormenta nel mezzo della carreggiata

Aveva bevuto decisamente troppo, tanto da non accorgersi probabilmente di trovarsi in mezzo alla strada. Perchè è così che è stato trovato: sdraiato proprio in mezzo alla carreggiata, in via Santa Caterina a Legnano. E' quanto accaduto intorno alla mezzanotte della scorsa sera. Ad accorgersi di quell'uomo sdraiato a terra sono stati alcuni automobilisti e passanti che hanno subito lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa in quanto le condizioni del giovane, 29 anni, sembravano molto gravi. Presenti anche le Forze dell'Ordine. Dopo le prime cure le condizioni sono migliorate: si è ripreso e ha rifiutato il ricovero.