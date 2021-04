Ubriaco alle 7: finisce in ospedale

Ubriaco alle 7: in via San Michele a Parabiago arrivano i soccorsi, che portano il 41enne in ospedale.

Ubriaco la mattina presto: arrivano i soccorsi

Erano circa le 7 di stamattina, venerdì 16 aprile 2021, quando i soccorsi sono stati chiamati per aiutare un uomo di 41 anni, che aveva abusato di alcol. In via San Michele sono giunti, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna, dopo i primi soccorsi dei sanitari, il 41enne non sembrava essere così grave, ma è stato comunque trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano.