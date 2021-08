Ubriaco alla guida, uccide una ragazza.

E' stato denunciato a piede libero per omicidio stradale l'uomo di 47 anni residente a Rho che nella serata di martedì 17 agosto ha travolto e ucciso una ragazza di 28 anni a Vittuone.

Giovane morta

La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita dall'automobile condotta dal rhodense. Nonostante gli immediati soccorsi e la corsa in ospedale al San Carlo di Milano, la giovane è morta nella notte.

Alcol sopra i limiti

L'investitore dopo l'impatto si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso a cui sono stati affidate le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. L'automobilista è stato accompagnato all'ospedale di Magenta per l'alcol test e gli ulteriori esami tossicologici. L'esame alcolemico ha dato risultati superiori ai limiti consentiti, mentre si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici.