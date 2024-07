La Polizia Locale di Castano Primo è intervenuta domenica mattina per la presenza di due persone ubriache in mezzo alla strada dopo una "notte brava".

Ubriachi la domenica mattina: interviene la Polizia Locale

Domenica mattina due ufficiali del Comando di Polizia locale di Castano Primo e Nosate intervenivano in via Montegrappa dove alcuni residenti segnalavano la presenza di alcune persone sospette.

Giunti immediatamente nella zona segnalata venivano individuati due soggetti in evidente stato di ubriachezza tale da arrecare preoccupazione ai presenti.

Dopo la multa, le scusa e il pagamento della sanzione

Accompagnati presso il locale Comando al fine di poterli identificare, al termine delle attività venivano comminate loro sanzioni a norma del vigente regolamento di polizia urbana.

I soggetti, di nazionalità sudamericana erano reduci da una notte di festa in cui avevano alzato un po' troppo il gomito, tanto da non essere più in grado di rientrare alle loro abitazioni. Passata la sbornia, si ravvedevano e scusavano dell’accaduto nonché conciliavano la sanzione pecuniaria comminata.