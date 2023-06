Ualz in lutto per la scomparsa di Reginaldo Ferrario

Ualz in lutto per la morte di Reginaldo Ferrario.

La Ualz piange Reginaldo Ferrario, marito del rettore emerito

L'Università degli anziani di Legnano e zona piange la scomparsa dell'ingegner Ferrario, marito di Nuccia Razzini, rettore emerito dell'associazione. I funerali si svolgeranno domani, martedì 20 giugno 2023, alle 14.30, nella chiesa del Redentore, in via Barbara Melzi 27 a Legnano.

L'affettuoso abbraccio dell'associazione a Razzini e Famiglia

Il rettore della Ualz Sergio Breda dichiara:

"All’amica Nuccia, che, pur prodigandosi tanto per il suo consorte, ha, nello stesso tempo, voluto e saputo gestire corsi di alto livello (e non solo), dedicandoci tempo, energie e professionalità, va il nostro affettuoso abbraccio, in questo triste momento. Il Consiglio direttivo, il Comitato didattico, la segreteria ed il Comitato di redazione, unitamente a tutte le socie e i soci Ualz, esprimono le più sentite condoglianze a Lei e ai suoi figli".