Tutti in piazza Maggiolini a rievocare la Battaglia di Parabiago del 1339

In piazza Maggiolini per rievocare la Battaglia di Parabiago, avvenuta nel 1339. L’iniziativa si è svolta quest’oggi, domenica 21 febbraio, in mattinata.

In campo l’associazione Parabiago medievale

Stamani, domenica 21 febbraio 2021, l’associazione Parabiago medievale, affiancata da El Bigatt, nel rispetto delle norme anti covid, ha fatto conoscere ai parabiaghesi questo importante evento storico. Tanti i cittadini che si sono avvicinati; a fare visita anche il sindaco Raffaele Cucchi e rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Facciamo un passo indietro

La Battaglia di Parabiago: quanti la conoscono davvero? Accadde il 21 febbraio 1339… e il 21 febbraio 2021 in piazza Maggiolini l’Associazione Parabiago Medievale ha promosso un’occasione di incontro con la cittadinanza per far conoscere una Parabiago antica. Alcuni figuranti hanno infatti accolto coloro che hanno voluto conoscere la storia medievale di Parabiago attraverso piccole rappresentazioni, pannelli espositivi e anche leggendo il romanzo storico scritto dallo scrittore parabiaghese Francesco Granito.

Appuntamento con vista al 2022

L’appuntamento di questo 2021 è stato propedeutico all’organizzazione di un evento storico più articolato e proiettato nel 2022 che vedrà impegnata anche l’Amministrazione nel promuovere e commemorare la storia della città.

Le parole del sindaco

Così si è espresso in merito al senso dell’iniziativa il primo cittadino Raffaele Cucchi: