Tutta la scuola primaria torna in Dad

BERNATE TICINO

La decisione del Comune e dell'istituto dopo i nuovi contagi

Dad per tutta la scuola elementare di Bernate Ticino dopo i nuovi contagi.

Aggiornamento delle 20: con una comunicazione di Ats appena arrivata in municipio, l'Amministrazione comunale starebbe per revocare la Dad per l'intera scuola non essendo stato riconosciuto il focolaio.

Dad per l'intera scuola elementare

Il Covid decima la scuola primaria. Alla scuola primaria di Bernate Ticino i casi di Covid stanno aumentando velocemente e hanno colpito i bambini. La scorsa settimana alcuni studenti di una classe terza della scuola don Rinaldo Anelli sono risultati positivi al Covid-19 insieme a una maestra ed ad una bidella. Sono scattate subito le misure di sicurezza sanitaria e tutti gli allievi della classe messi in quarantena a casa, fino al 5 dicembre 2021, insieme alle due donne. Lunedì un’altra classe della stessa scuola, una quarta, aveva un alunno positivo ed quindi stata stata messa in quarantena fino al 9 dicembre 2021.

La decisione del Comune

Il sindaco Mariapia Colombo e l’assessore all’istruzione Emilia Garavaglia hanno deciso, in accordo con il dirigente dell’Istituto comprensivo Giuliano Fasani di lasciare a casa tutti gli alunni delle elementari, come misura cautelativa, che proseguiranno le lezioni in Dad. "E’ stata una decisione di emergenza sanitaria, per scongiurare altri casi di contagio - spiega il sindaco - Lunedì avevamo già preso accordi con la società che gestisce la mensa per portare monoporzioni e fare consumare ai bambini i pasti in classe, ma non è bastato". Attualmente a Bernate ci sono 19 persone positive al virus, tra cui 12 bambini in quarantena.