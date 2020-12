Tutta Rho dice addio a Giuliano Marazzi, era «Papa Urbano» nella sfilata del Palio

Tutta la città dice addio a Giuliano Marazzi, era «Papa Urbano» nella sfilata del Palio. E’ scomparso da 73 anni.

Sono in tanti, in modo particolare nella frazione di Terrazzano a piangere la scomparsa di Giuliano Marazzi, 73 anni, scomparso nella mattinata di mercoledì 9 dicembre. Giuliano era una persona conosciutissima nel mondo del volontariato rhodense, aiutava in parrocchia, faceva parte dell’associazione Sesamo che si occupa dei ragazzi diversamente abili ed era iscritto alla sezione cittadina dell’Avis. Tanto volontariato ma a Rho Giuliano era conosciuto in modo particolare perché da 21 anni era «Papa Umberto» durante la sfilata del Palio delle Contrade. Giuliano amava aiutare gli altri anche quando praticava il suo sport preferito quello delle bocce. Spesso arrivava al campo insieme a uno, a turno, dei ragazzi dell’associazione Sesamo, li metteva in squadra con lui per un pomeriggio di divertimento. Giuliano era il Babbo Natale dell’associazione Palio e durante le feste lo si vedeva spesso sia davanti ai negozi di Mazzo che per le vie del centro di Rho dove i commercianti rhodensi lo chiedevano «in prestito» al gruppo di Mazzo per far divertire i bambini del centro cittadino.

Una persona che amava stare in compagnia, era lui l’organizzatore delle varie cene che spesso, ovviamente non in tempo di Covid, venivano organizzate nel salone dell’oratorio di Terrazzano, ovviamente per beneficenza, per dare una mano alla parrocchia, all’oratorio. E proprio gli amici della frazione di Terrazzano saluteranno Giuliano nella mattinata di sabato quando, alle 10, nella chiesa parrocchiale sarà celebrato il funerale.

