Tumori, tornano i Cioccolatini della ricerca

Tumori, anche a Legnano tornano i Cioccolatini della ricerca.

Il Covid non ferma l’impegno della Fondazione Airc a favore della ricerca contro il cancro. E così, anche in quest’anno così difficile e segnato pesantemente dalle misure di distanziamento interpersonale, tornano i Cioccolatini della ricerca. A Legnano non ci saranno i tradizionali banchetti allestiti dai volontari della sezione cittadina in vari punti della città, ma i cioccolatini sono disponibili nelle farmacie Guarnieri (via Venezia 95) e San Paolo (via Novara 63/A). È possibile inoltre acquistarli su Amazon.

“Più di mille diagnosi al giorno: occorre tenere alta la guardia”

«Il Covid19 non “sostituisce” le altre malattie: fra queste il tumore – spiega la Fondazione Airc, che in città è rappresentata da Monica Berna Nasca – Per tale ragione occorre tenere alta la guardia anche su questo fronte e sostenere la ricerca in tale ambito. Del resto i numeri confermano che il cancro è un’emergenza a livello mondiale, con cifre spesso superiori a quelle di molte grandi epidemie. Ricercatori e medici non possono permettersi battute d’arresto: in Italia si stima che quest’anno saranno diagnosticati 377mila nuovi casi, più di mille al giorno. Per incidere su questi dati Airc sostiene con continuità circa 5.300 scienziati al lavoro per sviluppare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci e mirati per tutti i pazienti. Grazie anche a questo straordinario impegno, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi ci sono quasi 3,6 milioni di italiani che hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37% rispetto a dieci anni fa».

Anche il Banco Bpm al fianco della Fondazione Airc

Al fianco della Fondazione si schiera anche il Banco Bpm, attraverso la distribuzione dei cioccolatini su appuntamento nelle proprie filiali, nel mese di novembre.

