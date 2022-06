Tubo del gas tranciato: intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, 29 giugno 2022, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Magenta per bloccare la fuoriuscita di gas da un tubo tranciato molto probabilmente da un'auto.

Tubo del gas tranciato

E' scattato alle 8.45 di questa mattina l'allarme per un forte odore di gas in via Colletti a Magenta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: il tubo si trovava a bordo strada e molto probabilmente è stato urtato da una macchina. Fortissimo l'odore di gas per tutta la via. I pompieri hanno tamponato la perdita con un mastice speciale in dotazione in attesa dell'azienda del gas intervenuta per la sostituzione del tubo

Durante l'operazione, durata pochi minuti, sono stati fatti rientrare in casa i residenti per motivi di sicurezza