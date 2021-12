Tubo del gas rotto: chiuso tratto di strada

Arconate

Tamponata la perdita grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Inveruno

Tubo del gas rotto: questo pomeriggio, 17 dicembre, attorno alle 15, è stato chiuso un tratto di strada ad Arconate, per permetterne la riparazione. L'intervento in via 4 Novembre.

Tubo del gas rotto: tamponata perdita e poi sostituito

I Vigili del fuoco di Inveruno sono intervenuti e tamponato la perdita fino all'arrivo dell'azienda del gas, la quale ha provveduto a sostituirlo.

Chiuso un tratto di strada

Per sicurezza e per permettere la sostituzione del tubo del gas danneggiato, le Forze dell'ordine sono state costrette ad interdire al traffico circa 200 metri di strada di via 4 Novembre.