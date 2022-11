Contrasto alle truffe, videosorveglianza e nuovi varchi.

Vertice sulla sicurezza tra sindaco e Carabinieri

Sono solo alcuni tra i principali temi toccati venerdì 4 novembre 2022 nel corso del vertice sulla sicurezza che ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra, il comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano maggiore Alfonso Falcucci e il comandante della Stazione cittadina luogotenente Antonino Lisciandro. Un incontro ormai tradizionale per l'Amministrazione comunale, che in occasione della Festa delle Forze armate fa il punto della situazione sulla sicurezza cittadina a Cerro e Cantalupo insieme ai propri preziosi riferimenti della Benemerita.

Si valutano nuovi progetti di contrasto alle truffe

"Abbiamo esaminato possibili progetti e nuove collaborazioni in merito al contrasto delle truffe e sinergie su maggior servizi integrabili - spiega il sindaco Berra - Ho aggiornato sia il maggiore Falcucci che il luogotenente Lisciandro in merito al nuovo contratto di gestione della videosorveglianza e sulle tempistiche dell'avvio del progetto riguardante i nuovi varchi. Inoltre abbiamo analizzato le ricadute inerenti l'ottima operazione da tutti noi svolta in via Dante, coordinata proprio dal maggiore Falcucci".

Il "grazie" all'Arma e alla Polizia Locale

L'incontro è stato prezioso anche per confrontarsi "sull'attività ordinaria dei nostri agenti di Polizia Locale e sulle potenzialità della nuova convenzione dell'Asse del Sempione", nonché sui nuovi dispositivi acquistati nei mesi scorsi dal Comune di Cerro Maggiore con i contributi regionali e sulle priorità riguardanti i prossimi bandi. "Insomma abbiamo toccato tantissimi argomenti che, sono sicura, ci permetteranno di agire ancor meglio nell'interesse delle nostre comunità" prosegue il primo cittadino, che non manca di rivolgere un "grazie" a "tutti gli uomini e le donne dei Carabinieri da parte di tutta Cerro e Cantalupo". "Un grazie, in questo anniversario del 4 Novembre, esteso anche alla nostra Polizia Locale" conclude Berra.