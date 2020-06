Truffe online a Dairago: così le famiglie si sono viste rubare i risparmi

Truffe online a danno di alcune famiglie dairaghesi.

Truffe online: ecco cos’è successo

Una famiglia residente in paese è stata derubata lo scorso febbraio di risparmi di una vita – si parla di 35mila euro -, ma non sono gli unici. Infatti, ad agosto era rimasta vittima della stessa truffa anche un’altra famiglia dairaghese che si era vista portare via 10mila euro. Anche per loro nessun errore apparente, solo molta sfortuna e un hacker capace di introdursi in conti correnti e “scappare” con somme di denaro non irrisorie.

Come se ne sono accorte le famiglie

Un istituto bancario italiano ha di recente cambiato le modalità di accesso al servizio di home banking per i suoi utenti e, da una chiavetta fisica si è passati alla verifica degli accessi tramite dispositivo mobile. Dopo iniziali difficoltà di configurazione e la richiesta di assistenza allo sportello della sua filiale, il capofamiglia ha eseguito l’accesso al suo profilo di internet banking dall’applicazione e tutto sembrava funzionare correttamente. Dopodiché, recatosi in banca per altri motivi, l’amara sorpresa: i suoi conti erano stati svuotati. In quel momento, il dairaghese ha aperto l’applicazione e ha notato che le impostazioni erano state cambiate. Un resoconto delle operazioni ha mostrato come qualcuno, in pochissimo tempo, avesse effettuato diversi giroconti al fine di riunire tutti i fondi in un unico conto e poi abbia effettuato un bonifico istantaneo diretto a un conto digitale tedesco. Il tutto è stato denunciato poi ai Carabinieri.

