Truffa un corriere e scappa coi soldi

Il fatto è successo prima di Natale, era il 20 dicembre 2022 quando un corriere, classe ‘99, residente ad Abbiategrasso avvicinato da una giovane 27enne si è fatto raggirare.

Truffa un ignaro corriere

La donna gli aveva detto di essere rimasta a piedi perché aveva l'auto in panne, con a bordo la bimba di quattro anni e di essere anche in dolce attesa. Così è riuscita a impietosire un corriere dal cuore d'oro, a Meda, e a rubargli 130 euro. In base a quanto ricostruito la giovane, una seregnese classe 1996, intorno alle 15.40 si era avvicinata all’ignaro corriere, che aveva appena concluso di effettuare una consegna, in via Indipendenza.

"Sono incinta e ho lasciato la bimba di quattro anni in auto, perché mi si è rotta - gli avrebbe confidato- Devo urgentemente andare in farmacia e mi servirebbero anche dei soldi per acquistare medicinali. Potresti accompagnarmi?".

Un’affermazione che ha subito colto nel segno, il corriere intenerito dalla storia non ha esitato e a subito aiutato la 27enne. L’aveva fatta salire sul suo mezzo di lavoro, un Fiat Talento, per poi accompagnarla alla vicina farmacia comunale, sempre in via Indipendenza. La ragazza aveva detto di aver bisogno di 130 euro per acquistare i farmaci e il 24enne, convinto di compiere una buona azione, gli ha consegnato i contanti. Dopo essere rimasta un po' in farmacia, la giovane aveva chiesto al corriere di accompagnarla in un bar lì vicino, dove l'avrebbe raggiunta la madre. E di nuovo era stata accontentata.

Prende i soldi e scappa con i complici

Ma una volta giunti al locale, la donna era scesa dal furgone ed era salita su una Seat Ibiza con a bordo due uomini, evidentemente i complici. A quel punto il corriere si era reso conto di essere stato raggirato e si era messo all'inseguimento del Fiat Talento, riuscendo a bloccarlo sul ponte di via Maroncelli, verso il quartiere Polo.

Corriere minacciato con un coltello

Uno dei due uomini era sceso dall'abitacolo e brandendo un coltello lo aveva minacciato di allontanarsi. Il 24enne, impaurito, era quindi rientrato in auto e aveva avvisato i Carabinieri di Meda. Purtroppo non era riuscito a segnare il numero di targa della Seat Ibiza.

Al termine di un'attività di indagine, i militari nei giorni scorsi sono riusciti a identificare la truffatrice, già nota per reati contro la persona e il patrimonio, e uno dei due complici, un giovane classe 1993, di origini sarde ma residente a Nova Milanese. I due sono stati denunciati. Sono ancora in corso le indagini per identificare anche il terzo complice.