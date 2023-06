Truffa dello specchietto, denunciato nomade

Truffa dello specchietto a Vanzago, denunciato un sinti residente in Sicilia.

Truffa dello specchietto

Nella mattinata di sabato 10 giugno una ragazza si presentava presso gli uffici del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano denunciando di essere stata vittima della “truffa dello specchietto” nel territorio di Vanzago e riferiva il modello dell’auto utilizzata dall’autore del reato specificando di non essere però riuscita a prendere il numero di targa.

Videosorveglianza

Venivano subito avviate le indagini e attraverso le telecamere di Videosorveglianza si riusciva a risalire al veicolo e alla targa. La stessa risultava di proprietà di un ragazzo di etnia sinti residente in Sicilia. Veniva pertanto convocata la persona offesa che decideva di presentare querela. Nella circostanza si procedeva ad individuazione fotografica e la stessa riconosceva senza ombra di dubbio il proprietario dell’auto quale autore della truffa. Il ragazzo veniva pertanto indagato in stato di libertà per il reato di truffa.

Truffatore

Così il comandante del comando di Polizia locale Pogliano Nerviano Stefano Palmieri: