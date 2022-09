Truffa dello specchietto: arrestato un 27enne

Tenta la truffa dello specchietto ma viene fermato e arrestato dalla Polizia: in manette un 27enne italiano con numerosi precedenti.

Ieri pomeriggio, 7 settembre, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato per truffa un cittadino italiano 27enne di origini rom con numerosi precedenti di Polizia.

Gli agenti del Commissariato Bonola, hanno individuato e seguito a distanza il truffatore mentre percorreva le vie dei quartieri Fiera e Bonola di Milano alla ricerca di vittime per consumare la "truffa dello specchietto" che consiste nel circolare a bordo di un'autovettura nel traffico cittadino, individuare una potenziale vittima, simulare un finto sinistro stradale con il conseguente danneggiamento dello specchietto retrovisore e, dopo una preliminare richiesta di coinvolgimento delle assicurazioni, il truffatore richiede una somma di denaro per un risarcimento sul posto del danno simulato e la chiusura bonaria della controversia.

I poliziotti l'hanno arrestato in flagranza dopo aver consumato la truffa, in via Eginardo, ai danni di un cittadino italiano il quale gli aveva appena consegnato 200 euro come risarcimento del danno simulato.