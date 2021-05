Truffa ai danni dello Stato: perquisiti l’ospedale di Busto e centri medici privati

Truffa ai danni dello Stato, Carabinieri all’ospedale di Busto Arsizio e in tre centri medici privati tra Busto e Legnano.

Truffa ai danni dello Stato: alcuni medici avrebbero lavorato privatamente durante i periodi di malattia

Gli uomini dell’Arma sono alla ricerca di documentazione a supporto dell’ipotesi della Procura bustocca: cioè che alcuni medici abbiano preso permessi o periodi di malattia dalla struttura pubblica per operare all’interno di istituti clinici privati. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore e le perquisizioni sono scattate nella mattinata di oggi, martedì 25 maggio 2021. All’ospedale bustocco i militari della Compagnia di Busto Arsizio, coordinati dal capitano Annamaria Putortì, si sono presentati alla direzione sanitaria per acquisire documentazioni e notificare degli atti. Nei centri medici privati avrebbero controllare le presenze e le assenze dei medici dipendenti dell’Asst Valle Olona, in modo da incrociare i dati con quelli reperiti in ospedale.