Trovato un corpo senza vita nelle acque del Ticino

Trovato un corpo senza vita al Ticino di Besate

Allarme intorno alle 12.15 di oggi, lunedì 24 agosto per il ritrovamento di un cadavere in acqua a Besate in località Zerbo, sulle rive del Ticino. Sul posto sono accorse un’ambulanza e l’elisoccorso. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e l’identità della vittima.

Seguiranno aggiornamenti



