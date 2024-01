Trovato un camion con 2 tonnellate di rame rubato

Sul camion i Carabinieri hanno trovato ben 2 tonnellate di rame: è successo a Parabiago, il furto era appena stato messo a segno a San Vittore Olona.

Due tonnellate di rame sul camion

I Carabinieri avevano ricevuto una segnalazione per un mezzo sospetto, arrivati in zona avevano però visto un camion telonato fermo in una piazzetta: sono andati a controllare, scoprendo così che nel cassone vi erano ben 2 tonnellate di rame. Materiale che era appena stato rubato. E' quanto accaduto la notte di lunedì. I militari della Compagnia di Legnano, intorno all'1.30, avevano infatti ricevuto una chiamata da un cittadino che gli allertava di un furgone che viaggiava in maniera sospetta tra Cerro Maggiore e San Vittore Olona. La pattuglia è subito arrivata in zona, arrivata a San Lorenzo di Parabiago ha notato però un altro mezzo ossia un camion parcheggiato in un posteggio di via Milano: si trattava di un Iveco, telonato. A bordo non c'era nessuno. I Carabinieri hanno proceduto con un controllo scoprendo che il carico era di rame: ben 2 tonnellate.

Le indagini

Dagli accertamenti condotti dagli uomini dell'Arma è emerso che il rame (che si trovava sotto forma di lastre e di lingotti) era stato rubato poco prima dalla "Metalbetti", ditta metallurgica di via Pacinotti, in piena area industriale di San Vittore Olona. Il camion (messo sotto sequestro e che si trovava parcheggiato molto probabilmente in attesa del momento giusto per poi proseguire la sua corsa) non era rubato ed è risultato intestato ad un parabiaghese sul quale ora sono in corso le verifiche dei militari; militari che stanno anche dando la "caccia" ai due uomini visti, grazie ad un'immagine delle telecamere di videosorveglianza della zona, a bordo del mezzo: per loro, una volta presi, scatterà la denuncia per ricettazione. Il materiale rubato è stato consegnato ai legittimi proprietari della ditta, che non si erano ancora accorti del furto avvenuto ai loro danni.