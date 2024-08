Trovato nel parchetto con 8 involucri di cocaina

Trovato in un parchetto di Legnano con la cocaina.

Con la cocaina al parchetto

I poliziotti l'hanno trovato con della cocaina. E per lui sono stati guai. E' quanto accaduto a Legnano nella serata di ieri, lunedì 19 agosto 2024. La volante del commissariato della Polizia di Stato era impegnata in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuando numerosi controlli e appostamenti nelle principali vie cittadine e nei parchi e giardini pubblici. Ed è proprio in uno di questi, precisamente nel parchetto di via Rossi, che gli agenti hanno notato un nordafricano che stava confabulando cun un connazionale che si è poi allontanato in bici. I poliziotti hanno così dato il via al controllo, scoprendo che l'uomo era in possesso di 8 involucri confezionati di cocaina - per un peso di circa 3,5 grammi - oltre a denaro contante per cica 210 euro. L'uomo, inizialmente, aveva negato di essere in possesso della sostanza e aveva tentato di disfarsi degli involucri con un gesto repentino, lanciandoli a terra, ma era stato notato dai poliziotti.

La denuncia

L'uomo è stato portato in commissariato e sottoposto agli accertamenti di rito. Per lui è scattata la denuncia per detenzione a i fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati.