Trovato morto in montagna, il paese piange Simone

Trovato morto in montagna in Val di Togno: Nerviano piange il 24enne Simone Beltrame.

E' Simone Beltrame il 24enne trovato senza vita in Val di Togno nel pomeriggio di ieri, martedì 31 agosto 2021. Il giovane si trovava sui monti in solitaria, da due giorni i genitori avevano segnalato il suo mancato rientro. In azione si è visto il Soccorso alpino, le ricerche hanno visto impegnati i tecnici del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco.

Beltrame è rimasto vittima di un incidente. Il 24enne abitava nella frazione di sant'Ilario.

Le parole del sindaco

"Le più sentite condoglianze, a nome della comunità nervianese, alla famiglia e amici ed una preghiera per il 24enne, residente a sant'Ilario, che ha perso la vita in un tragico incidente in montagna - afferma il sindaco Massimo Cozzi - Si resta senza parole di fronte a simili tragedie".