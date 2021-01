Trovato morto l’ex segretario della Lega a Bergamo: s’indaga per omicidio

Mattina tragica questa del 2 gennaio a Brembo di Dalmine dove è stato rinvenuto infatti il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di Franco Colleoni, 68 anni, ex assessore provinciale (dal 1995 al 1999) e segretario provinciale della Lega a Bergamo dal 1999 al 2004, che è stato trovato nell’abitazione vicino al suo ristorante, la trattoria Il Carroccio.

La pista dell’omicidio

Sulla base dei primi riscontri di Carabinieri di Treviglio che stanno indagando sul caso si tratterebbe di omicidio: il cadavere è stato trovato con evidenti ferite al capo nel cortile dell’abitazione. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi investigativa, tra cui quelle di un tentativo di rapina o di furto dall’epilogo tragico. «Una preghiera per Franco Colleoni,ex segretario provinciale della Lega di Bergamo e assessore a Dalmine dal 1995 al 1999. Ricorderò per sempre le nostre belle chiacchierate e i nostri confronti costruttivi – ha scritto su Facebook il sindaco Francesco Bramani – Fai buon viaggio Franco».

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e due ambulanze del 118, con i soccorritori che hanno però potuto appurare soltanto il decesso purtroppo. A coordinare le indagini è il pm Fabrizio Gaverini.

