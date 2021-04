Trovato morto in casa: aveva 55 anni

Trovato morto nella sua casa di via Turati a Parabiago: è successo ieri, giovedì 8 aprile 2021.

Trovato morto in casa: gli amici non avevano più sue notizie

E’ arrivata intorno alle 12.30 di ieri, giovedì 8 aprile, la chiamata al Comando di Polizia Locale di Parabiago da parte di alcuni amici di un 55enne, preoccupati di non avere più sue notizie già da prima di Pasqua. Gli agenti si sono subito mossi per cercare di rintracciare i familiari dell’uomo, ma non riuscendo a trovare informazioni valide, i poliziotti locali hanno allertato subito i soccorsi.

La tragica scoperta

In via Turati, dove risiedeva l’uomo, poco dopo l’allarme lanciato dagli amici, sono giunti, oltre alla Polizia Locale cittadina, anche i soccorsi e i Vigili del Fuoco. Purtroppo il 55enne è stato trovato senza vita, con molta probabilità deceduto a causa di un infarto già da prima di Pasqua. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.