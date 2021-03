Trovato morto in casa: addio a Natale Muraca

Trovato morto in casa: Natale Muraca era originario di Buscate.

Trovato morto in casa

A trovare il suo corpo privo di vita sono stati gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta della casa in cui abitava. Poi la triste scoperta. Natale Muraca, originario di Buscate ma che si era trasferito in Calabria, era deceduto. La morte è da attribuire a cause naturali, molto probabilmente un arresto cardiaco.

Le parole della sorella

“Caro fratello oggi ho avuto una brutta notizia che tu non ci sei più, è brutto dopo tanti anni che ho sempre lottato per venirti a trovare – il ricordo della sorella Gabriella – Riposa in pace fai un buon viaggio fratello mio dalla tua coccolona mi mancherai tantissimo”.