Trovato morto in casa

Trovato morto nel suo appartamento a Casorezzo.

E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 9 agosto 2022, in piazza Griga. La vittima è un uomo di 78 anni. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari, dopo aver cercato più volte di mettersi in contatto con lui senza riuscirci. Intorno alle 17, sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Gli uomini del distaccamento di via Lazzaretto sono entrati nell'appartamento del 78enne, al secondo piano di una palazzina, forzando una finestra. Purtroppo per l'anziano non c'era più nulla da fare: lo hanno trovato a terra privo di vita. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso.