Trovato morto sul divano di casa: è successo a Legnano.

Uomo trovato morto sul divano

Pare che non si sentisse bene dal giorno precedente, lamentando problemi di stomaco come se non avesse digerito. Un sintomo che spesso assomiglia a quello di una non digestione ma che invece è indice che qualcosa nel cuore non sta funzionando bene. L'uomo, la mattina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, è stato trovato senza vita sul divano di casa sua. E' quanto successo intorno alle 8.30. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari dell'uomo, che aveva 55 anni e che abitava da solo in un appartamento di corso Italia a Legnano.

I soccorsi purtroppo inutili

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118. Quando è stata aperta la porta di casa, l'uomo era sul divano. Il suo cuore aveva smesso di battere.