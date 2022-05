Trovato il cadavere di un uomo lungo il Canale Villoresi

MACABRO RITROVAMENTO

Dramma a Villastanza, frazione di Parabiago. Qui nella mattinata di oggi, venerdì 20 maggio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 37 anni. La macabra scoperta in via Borromini, lungo il Canale Villoresi.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Alla loro chiamata ai soccorsi ha fatto seguito l'intervento di un'automedica e dei Carabinieri. Inutili, tuttavia, i tentativi di rianimare l'uomo, che è stato ritrovato appeso a una ringhiera. Ancora non si conoscono le generalità della persona deceduta. In corso le indagini per conoscere le circostanze in cui si è consumato il dramma.