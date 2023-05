Trovato e arrestato il padre che aveva preso il figlio dall’ospedale

E’ finita ieri, venerdì 5 maggio 2023, in una stazione ferroviaria di Milano la fuga dell’uomo, un 30enne egiziano, che 48 ore prima aveva prelevato suo figlio che era ricoverato nell’ospedale Fornaroli di Magenta e aveva fatto perdere le sue tracce. Il risultato di un’operazione congiunta della Polizia Locale di Milano e Abbiategrasso. L'uomo, con gravi problemi di tossicodipendenza, residente assieme alla compagna e madre del neonato ad Abbiategrasso, pensava, con il suo gesto di rimediare a un’ingiustizia, quella di essersi visto portare via il figlio. I due genitori avevano perso la potestà sul piccolo subito dopo la nascita e gli era permesso fargli visita sotto la supervisione del personale sanitario.

La soddisfazione del sindaco di Abbiategrasso

Anche il sindaco Cesare Nai ha ringraziato gli uomini della Polizia Locale e la comandante Maria Malini:

“Ringrazio tutti gli agenti e gli ufficiali della Polizia locale che hanno partecipato all’operazione, i servizi sociali e tutte le forze dell’ordine e anche l’ospedale. Siamo rimasti sempre in contatto per tentare di trovare il piccolo”

La preparazione della Polizia Locale

La comandante Maria Malini ha precisato :

“Dietro ad un operazione del genere c’è un lavoro di formazione e preparazione. C’è stata un intensa attività di monitoraggio da parte degli agenti e nel pomeriggio di ieri è stato individuato il padre con un 'ovetto' che è stato seguito con la giusta precauzione. Dopo essere stato riconosciuto, alla vista degli agenti si è dato alla fuga. Poi fondamentale per la riuscita dell’operazione la collaborazione con la Polizia Locale di Albairate dove l’uomo si era diretto per prendere un treno, la Polizia Locale di Milano, la Polfer e il capotreno del mezzo su cui l’uomo viaggiava”.

La ricostruzione delle ultime 48 ore

Ieri sera, alla stazione di Milano San Cristoforo gli agenti della Polizia locale hanno arrestato per resistenza e tentata rapina un uomo che lo scorso 3 maggio aveva sottratto il proprio figlio di due mesi dall'ospedale di Magenta, dove il neonato era ricoverato. L’intensa e assidua attività di monitoraggio e controllo degli agenti della Polizia locale di Abbiategrasso nei pressi dell’abitazione del padre, ha consentito nel pomeriggio di venerdì 5 maggio 2023, alla pattuglia motocilisti di individuare il soggetto che trasportava il piccolo in un “ovetto”.

Questi si è dato immediatamente alla fuga, prima a piedi e poi salendo a bordo di un’auto di passaggio. Avvisata via radio, un’altra pattuglia ha individuato la vettura il cui conducente ha raccontato che il fuggitivo si era fatto portare alla stazione di Albairate, presumibilmente con l’intento di far perdere definitivamente le proprie tracce. Alla stazione però, l’uomo e il piccolo non c’erano più: sarà il capotreno a riferire agli inquirenti che i due erano appena saliti su un convoglio diretto a Milano.

Mentre si spostavano verso Milano San Cristoforo, le pattuglie di Abbiategrasso hanno allertato la Centrale operativa della Polizia locale di Milano, intorno alle 18.20. All’arrivo del treno l'uomo, italiano ma di origini egiziane, è stato arrestato in quanto alla vista degli agenti ha opposto resistenza cercando anche di sottrarre ad un agente l'arma di ordinanza. Oggi è prevista l’udienza di convalida per direttissima.

Alla nascita del bambino, i medici avevano riscontrato positività alla droga e qualche problema di salute. Al momento del ritrovamento, il neonato è apparso in buone condizioni e, su disposizione del tutore nominato dal Tribunale, è ora ricoverato in un ospedale di Milano.