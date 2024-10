Trovato dalla Polizia con una noccoliera: denunciato

Aveva una noccoliera, denunciato: è successo a Legnano.

Aveva con sè una noccoliera

La volante della Polizia di Stato di Legnano era impegnata in città in un servizio di perlustrazione del territorio e di prevenzione dei reati predatori. Era la mattina di ieri, lunedì 30 settembre 2024, i poliziotti sono arrivati in via Cremona dove hanno notato un giovane vicino a un immobile. Aveva un atteggiamento nervoso e anche sospetto, così è scattato un controllo: si trattava di un 23enne italiano, trovato con addosso una noccoliera (un tirapugni) in pressofusione con impugnatura composta da quattro anelli.

La denuncia

Il 23enne si è giustificato dicendo che era per uso personale ma per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.