Trovato con una ferita all'addome in una zona campestre

Anziano trovato con una ferita all'addome a Sedriano.

Anziano trovato ferito all'addome

Era uscito di casa, poi è stato trovato con una ferita all'addome. E' quanto accaduto la mattina di oggi, sabato 15 giugno 2024, a Sedriano. Erano circa le 10.30 quando un 85enne è stato notato nella zona di Cascina Nuova mentre perdeva sangue dalla pancia. Subito è stato lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Sedriano, insieme all'automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Al momento non è chiaro se l'uomo si sia ferito da solo oppure dopo una caduta. Di sicuro non vi è stato il coinvolgimento di altri soggetti. L'anziano è stato portato in ospedale in codice giallo.