Trovato con pistola e 50 proiettili: arrestato

Trovato con pistola e 50 proiettili a Castano Primo, arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano.

Trovato con pistola e munizioni, preso

In azione si è vista la Squadra anticrimine del commissariato della Polizia di Stato di Legnano. Loro, ieri sera, ad arrestare un 50enne, italiano, di origini calabresi per detenzione di arma e munizionamento clandestini ossia una pistola marca Beretta P4 Storm con matricola abrasa e 50 proiettili 9×21 compact.

L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti col materiale, sequestrato a Castano Primo, in una via periferica e sterrata. Armi e munizioni erano nel bagagliaio dell’auto, risultata intestata a parenti e parcheggiata nelle vicinanze.

Gli agenti erano arrivati a Castano da informazioni confidenziali ricevute nei giorni precedenti che parlavano di una probabile compravendita di armi tra il 50enne e un altro individuo, poi indentificato in un altro 50enne, residente in Lombardia.

Così il commissariato ha organizzato un servizio per la cattura dei due. Giunti sul posto, intorno alle 22, i poliziotti hanno notato due individui confabulare, al buio. Sono stati fermati per l’identificazione. Dopo le perquisizioni è stata rinvenuta l’arma, sequestrata: il primo uomo è stato portato in ufficio, sull’altro sono iniziati approfondimenti investigativi. Il 50enne trovato con armi e munizioni, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE