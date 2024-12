Trovato con droga e siringhe vicino ai boschi: arrestato

Trovato con droga e siringhe vicino alla zona boschiva di Castano Primo: arrestato.

E' stato trovato con droga e siringhe vicino ai boschi di Castano Primo. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 dicembre 2024, durante un'operazione congiunta tra i Carabinieri e la Polizia Locale. Nel pomeriggio, i militari della locale stazione e gli agenti del comando, sono entrati in azione in via Madonna di Grè, nelle vicinanze di una zona boschiva. Qui hanno trovato un 58enne, senza fissa dimora, oltre ad aver controllato numerosi soggetti e veicoli: perquisito, con sè aveva 300 grammi di hashish, 5 di cocaina e 4 siringe contenenti eroina.

L'arresto

L'uomo è stato trattenuto in caserma, nel processo per direttissima l'arresto è stato convalidato e il tizio portato in carcere