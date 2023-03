Trovato con la droga, aggredisce un poliziotto: arrestato

Trovato con la droga a Legnano, aggredisce un poliziotto.

Scoperto con la droga in città

Notte movimentata nella città di Legnano. Gli agenti del commissariato sono stati infatti impegnati in una notte di controlli. Alle prime luci del mattino i poliziotti sono stati chiamati per un intervento, per la precisione un controllo a una persona sottoposta a una misura di prevenzione nel suo domicilio. Giunti sul posto gli agenti si sono trovati davanti un uomo che ha dichiarato di aver acquistato, solo pochi istanti prima, della sostanza stupefacente. Da qui gli agenti hanno voluto vederci chiaro, trovando un cittadino straniero, che dagli accertamenti è emerso essere un 26enne tunisino, irregolare: visti i poliziotti, il giovane ha cercato di disfarsi della droga che aveva con sè, cocaina per la precisione, per poi scagliarsi contro un agete per evitare il controllo. Ma il 26enne è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (il poliziotto ha riportato 7 giorni di prognosi).

La perquisizione in casa e la proprietaria nei guai

La Polizia ha poi provveduto alla perquisizione domiciliare del giovane: qui sono finiti sotto sequestro alcuni documenti e una mountain bike che sono ora al centro di alcuni accertamenti del commissariato. All'interno vi era anche un marocchino, anche lui irregolare: è stato indagato per ricettazione e accompagnato all'Ufficio immigrazione per i provvedimenti di competenza. La proprietaria dell'appartamento è stata indagata per ricettazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina avendo dato ospitalità a due cittadini stranieri irregolari.