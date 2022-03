Trovato con la cocaina, aggredisce un poliziotto

LEGNANO

L'uomo, 60 anni, era stato fermato per un controllo e ha dato in escandescenza

Trovato con una dose di cocaina, aggredisce un poliziotto. E' accaduto a Legnano.

Trovato con la droga, poi l'aggressione

Si trovava a Legnano quando è stato fermato da una volante della Polizia di Stato per un controllo. Con sè aveva una dose di cocaina e ha aggredito uno degli agenti. E' quando accaduto nella giornata di sabato 19 marzo 2022. La Polizia era impegnata in un servizio di pattugliamento del territorio. E' qui che ha notato l'uomo, un 60enne, ed è iniziato il controllo: i poliziotti gli hanno trovato addosso una dose di sostanza stupefacente, cocaina per la precisione.

La violenza

Quando gli agenti hanno proseguito nel controllo, il 60enne ha dato in escandescenza aggredendo uno dei poliziotti. E' stato bloccato, per l'agente qualche contusione (per lui 7 giorni di prognosi). L'uomo è stato arrestato.