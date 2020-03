Trovato cadavere nel camper a Vittuone in via Milano.

Un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo camper attorno alle 12.30 di oggi, giovedì 27 febbraio, in via Milano a Vittuone. Dalla prima ispezione non sono evidenti segni di colluttazione o altro che segnali una morte violenta.