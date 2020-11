Trovato cadavere in via Pietro Micca a Legnano

Trovato cadavere a Legnano.

Trovato cadavere in via Pietro Micca

Il corpo senza vita di una persona, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato rinvenuto in un’abitazione di via Pietro Micca a Legnano. Il ritrovamento risale al tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre 2020. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i necrofori per il recupero della salma. Stando alle prime informazioni, si tratta di una persona che viveva completamente sola e la morte risalirebbe a qualche tempo fa.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE