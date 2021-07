Trovato cadavere in via Novara a Legnano.

Macabra scoperta: 27enne trovato cadavere

La macabra scoperta è stata fatta poco prima delle 16.30 di oggi, martedì 27 luglio 2021. In via Novara a Legnano, nei pressi dell'impianto per il trattamento dei rifiuti umidi in costruzione al confine con il territorio comunale di Busto Arsizio, sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa cittadina, un'automedica, i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

La vittima è un giovane di 27 anni, che sarebbe deceduto per impiccagione. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

A trovare il cadavere e a dare l'allarme sono stati i gestori del campo di softair che sorge accanto al luogo del ritrovamento. Il 27enne sarebbe arrivato sul posto in auto: la vettura era già stata notata questa mattina, ma nessuno si era allarmato perché si pensava che il proprietario fosse andato a correre o a camminare nel verde.