Trovati fucili nel Parco del Roccolo: erano stati rubati in una casa

Trovati fucili nel Parco del Roccolo a Canegrate; erano stati rubati da un'abitazione a Casorezzo.

Fucili trovati nel parco

I ladri erano entrati in azione martedì 24 settembre 2024 in un'abitazione a Casorezzo. Una volta dentro, avevano iniziato a dare un'occhiata nei vari locali. Erano riusciti a portarsi via monili in oro di poco valore ma anche una fuciliera, che conteneva ben 8 fucili da caccia (funzionanti e regolarmente registrati). Ma i ladri, una volta scappati, hanno deciso di tenersi l'oro ma di disfarsi di quelle armi: così le hanno lasciate nel Parco del Roccolo a Canegrate, nella zona di via Alessandria.

La scoperta

A notare quella fuciliera piena di armi da caccia, è stato un utente del parco - il giorno successivo al furto - che l'ha vista a terra, tra gli alberi. All'interno vi erano tutte e 8 le armi. I Carabinieri sono arrivati sul posto per recuperare il bottino lasciato nel parco.