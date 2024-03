Trovati due sacchi con dentro capre morte

Macabra scoperta nei boschi di Magnago.

Capre morte e viscere animali in tre sacchetti abbandonati nei boschi

Sabato, nei pressi di via Pier Fortunato Calvi, zona nord del paese, tra Vanzaghello e Busto Arsizio, sono stati rinvenuti sacchi contenenti due caprette morte e un altro sacchetto pieno di viscere di qualche animale non specificato.

I primi a intervenire sul posto sono stati i volontari di Casaringhio, associazione che tiene a valorizzare e ridare dignità a tutti gli esseri viventi. Nel suo racconto, la presidente dell'associazione Sara Vega ha dato voce a questo triste episodio e ha allertato la Polizia Locale di Magnago, intervenuta poi sul posto per provvedere ai dovuti rilievi.

Sara Vega: "Gli animali erano deceduti da almeno cinque o sei giorni"

Così Casaringhio ripercorre l'accaduto:

"A seguito di una segnalazione di un cittadino, siamo arrivati a Magnago nei boschi delle fogne dove si trovano animali da reddito morti all'interno di sacchi della spazzatura. Gli animali erano deceduti da almeno cinque o sei giorni. Nessun oggetto identificativo per identificare la provenienza degli animali che, obiettivamente, non mostravano alcun segno di ferite o eventuali malattie".

"Situazione inaccettabile che richiede un intervento tempestivo e deciso"

Preoccupazione per il degrado del territorio in Comune. A esprimere il proprio giudizio sulla vicenda è l'elemento più sensibile alla difesa di flora e fauna Emanuele Brunini. Il consigliere delegato di Insieme per Magnago e Bienate commenta:



"È con profondo dispiacere che constatiamo l'ennesimo episodio di degrado che ha coinvolto il nostro territorio. Segnalazioni di rifiuti abbandonati e il ritrovamento di alcune capre morte rappresentano una situazione inaccettabile che richiede un intervento tempestivo e deciso. Le autorità competenti saranno impegnate nella rimozione del materiale individuato e nell'adottare misure preventive per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. È fondamentale sensibilizzare la comunità sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente".