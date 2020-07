Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Arese, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati predatori svolto all’interno del centro commerciale “Il Centro” hanno arrestato nel negozio Kiabi un uomo classe ’78 e una donna classe ’88, marocchini entrambi pregiudicati già segnalati in passato per la commissione di furti. I due, alla vista dei carabinieri, hanno abbandonato un carrello tentando di scappare e sottrarsi al controllo. Prontamente fermati sono stati controllati e perquisiti.

Trovati con mille euro di vestiti rubati a “Il Centro”: arrestati

I due sono stati trovati in possesso di alcuni capi di abbigliamento per un totale di 1000 euro sottratti poco prima al negozio Zara. Successivamente è stata fatta una perquisizione domiciliare nelle loro abitazione in zone di Lorenteggio e Trezzano sul Naviglio dove è stata trovata ulteriore merce di verosimile provenienza furtiva ancora con i cartellini identificativi. La donna aveva in casa capi per un valore di 20mila euro e l’ uomo capi per un valore di 10mila euro. Entrambi i soggetti sono stati arrestati per furto aggravato e ricettazione e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.

