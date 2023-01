Trovati con la droga nel parchetto: un arresto e una multa

Uomo trovato con la droga nel parchetto di via Milano-Diaz a Legnano.

Con la droga nel parchetto

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato nella città di Legnano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 gennaio 2023, la volante è intervenuta nel parco pubblico di via Milano-via Diaz, dove ha arrestato un 25enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato amministrativamente un 28enne italiano. Per entrambi scatterà la misura del Foglio di via obbligatorio dal comune di Legnano.

Il gruppetto e la panchina

I poliziotti, giunti sul posto, avevano notato un gruppo di stranieri vicino a una panchina del parchetto. Insospettiti, avevano quindi deciso di procedere con un controllo. E' così che sono riusciti a fermare, in due momenti distinti, un tunisino irregolare e un italiano. Il tunisino era in possesso di circa 5 grammi di cocaina suddivisa in piccole dosi, delle quali ha cercato di disfarsi durante il controllo e di circa 18 grammi di hashish, suddiviso in 20 frammenti. L'italiano, invece, aveva con sè circa 4 grammi di marijuana ed è stato sanzionato per uso personale e sanzionato amministrativamente.

L'intervento rientra nei servizi di controllo del territorio e antispaccio di droga a cura della Polizia di Stato, intensificato durante il periodo di feste vista la presenza di numerose persone e famiglie che si trovano spesso nel centro cittadino e nei parchi.