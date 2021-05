Trovata morta la donna scomparsa da casa

Trovata morta la donna scomparsa da Dairago.

Trovata morta la donna scomparsa

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della 35enne allontanatasi da casa nella mattinata di ieri, martedì 18 maggio 2021. La donna, residente a Dairago, era uscita alle 9 a bordo della sua Fiat 500 grigia metallizzata e non aveva più dato notizie di sé ai famigliari. Non vedendola rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, questi ultimi hanno sporto denuncia ai Carabinieri e hanno diramato un appello via social chiedendo a chiunque avesse visto la donna o la sua auto di contattarli. Poi l’epilogo tragico: nella mattinata di oggi, mercoledì 19, il corpo senza vita della 35enne è stato trovato in un’area verde. Sull’accaduto indagano gli uomini dell’Arma.